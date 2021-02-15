В Улан-Баторе «красивый» госномер продали за рекордные $150 тысяч

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 150 тыс. долларов с аукциона продали автомобильный номерной знак 0001 УАР, сообщила пресс-служба Национального центра автомобильного транспорта.

В Монголии с 2021 года «красивые» госномера начали продавать через аукцион.

Это новая система, благодаря которой граждане смогут легально покупать номерные знаки с «красивой» или «счастливой» комбинацией.

Сегодня на онлайн аукционе Национального центра автомобильного транспорта госномера 0001 УАР продали за рекордную цену — 427 млн тугриков или примерно $150 тыс.

Также проданы следующие номера:

0011 УАР — 70,8 млн тугриков ($25 тыс.);

0101 УАР — 64,1 млн тугриков ($ 22 тыс.).

Аукцион будет продолжаться до 26 марта. Претендент, предложивший самую высокую цену, станет победителем аукциона и оплатит стоимость приобретенного номерного знака в течение 24 часов и будет подтвержден заключением «Договора о государственном регистрационном номере».

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