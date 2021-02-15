Глава ООН назвал ситуацию в Мьянме неприемлемой

CentralAsia (CA) - Ужесточение силовых действий против демонстрантов, включая введение бронетехники в ряд крупных городов, продолжающиеся аресты – ситуация в Мьянме вызывает в ООН глубокую озабоченность. Генеральный секретарь призвал военных соблюдать права граждан, а государства-члены ООН – повлиять на них. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



В заявлении, которое от имени главы ООН обнародовал его пресс-секретарь, названы недопустимыми непрекращающееся насилие, запугивания и преследования участников демонстраций со стороны сил безопасности Мьянмы. Из страны также поступают сообщения о введении в крупнейшие города дополнительной бронетехники.



Генерального секретаря тревожат продолжающиеся аресты политических лидеров, представителей правительства, гражданского общества и сотрудников СМИ, а также сообщения об ограничении работы интернета и других средств связи. Антониу Гутерриш призвал обеспечить «право на свободу выражения мнений, которое включает доступ к информации». Он также призвал армию и полицию Мьянмы уважать право граждан на мирные собрания и не применять репрессивных мер против демонстрантов.



1 февраля армия Мьянмы задержала государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов», прошедших в ноябре 2020 года. Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов. С момента захвата власти по всей Мьянме продолжаются акции протеста, для разгона которых, согласно поступающим сообщениям, силы безопасности применяют, в том числе, смертоносное оружие.



Антониу Гутрриш также призвал военные власти немедленно на взаимоприемлемых условиях разрешить въезд в страну своему Специальному посланнику Кристине Шранер Бургенер, для того, чтобы она могла непосредственно на месте оценить ситуацию.

