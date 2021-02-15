В Фергане остановили все строительные работы внутри дворов, котлованы будут зарыты

CentralAsia (UZ) - В Фергане отменили все решения на строительство зданий во дворах многоэтажек, котлованы будут засыпаны, а разрушенные детские площадки восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ферганской области.

Как сообщается, что во время визита главы области Хайрулло Бозорова в махали «Дустик» и «Гулзор» города Ферганы хоким стал свидетелем того, что во дворах разрушены детские и спортивные площадки и вырублены многолетние деревья для строительства новых зданий.

Жители во время встречи с Бозоровым рассказали ему о многочисленных неудобствах, создаваемых новостройками, отсутствии возможности для детей играть на свежем воздухе, а для взрослых и пожилых людей - исчезновением мест для отдыха и прогулок.

Глава области поручил сопровождающим его хокиму и прокурору города Ферганы с этого же дня остановить все стройки во дворах и отменить выданные на это решения городской администрации.

Отмечается, что все вырытые котлованы под фундамент в этом районе будут засыпаны, снесенные детские и спортивные площадки будут восстановлены, а владельцы построек вместо каждого срубленного дерева посадят по 100 декоративных деревьев.

Предпринимателям, у которых остановлены стройки, будут предложены другие места для строительства их объектов.

Хайрулло Бозоров возглавил область в статусе и. о. хокима в сентябре прошлого года (прежний руководитель региона Шухрат Ганиев стал заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер), ранее он был хокимом Наманганской области. 5 февраля утверждён хокимом области.