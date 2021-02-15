Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 4,1 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 14 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 559 (11,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 299 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 622 191 человек.