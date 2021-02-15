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  15 февраля 2021
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Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 4,1 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 14 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 559 (11,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 299 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 622 191 человек.

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