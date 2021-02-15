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  15 февраля 2021
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За сутки в России от коронавируса умерли почти 400 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 394 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 49.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 80 520 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остается 622 191 пациент.

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