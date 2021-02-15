Представитель ОБСЕ на встрече с послом Туркменистана запросила информацию о деле Нургельды Халыкова

Нургельды Халыков

CentralAsia (TM) - Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро на встрече с послом Туркменистана Силапберды Нурбердыевым 11 февраля запросила дополнительную информацию по делу Нургельды Халыкова – жителя Ашхабада, осужденного 15 сентября на 4 года по статье «мошенничество».

Молодого человека осудили за то, что он переслал в редакцию turkmen.news фотографию с представителями ВОЗ в Ашхабаде, посетившими Туркменистан с целью изучения ситуации с коронавирусом, отмечает издание.

Тереза Рибейро выразила заинтересованность посетить Туркменистан и предложила туркменской стороне экспертную помощь офиса для имплементации этой страной взятых на себя обязательств в сфере свободы СМИ и права на свободу слова.

Посол Нурбердыев подтвердил приверженность Туркменистана полному выполнению своих обязательств в сфере человеческого измерения и пригласил представителя ОБСЕ принять участие в деятельности нового туркменского отдела онлайн-журналистики и коммуникаций.

Нургельды Халыков сотрудничал с turkmen.news на протяжении ряда лет. Благодаря его фактам и информации, всегда подтверждаемым аудиовизуальным контентом, были опубликованы десятки резонансных материалов на самые разные темы, а в последнее время – об эпидемии коронавируса в Туркменистане. Правительство страны наличие в стране COVID-19 отрицает до сих пор.

Фотография, за пересылку которой молодой человек получил 4 года колонии, была сделана 12 июля параллельной одноклассницей Нургельды Халыкова. В это время она с подругами отдыхала у бассейна отеля «Йылдыз», где и сфотографировала делегацию ВОЗ. Автор выложила фото в Instagram, Н. Халыков его увидел и поделился с редакцией turkmen.news.

Уже на следующий день, 13 июля, знакомая Халыкова удалила его из друзей в соцсети, а потом спросила, не он ли распространил фото представителей ВОЗ. Через несколько часов (примерно в 17:00 по местному времени) молодого человека вызвали в полицию, о чем он предупредил редакцию turkmen.news. С этого момента связь с ним оборвалась.

Девушку вычислили по камерам видеонаблюдения. Как удалось выяснить turkmen.news, ее и шестерых ее подруг, отдыхавших у бассейна, вызывали в полицию. Полицейские просмотрели все ее фотографии, включая личные, восстановили ранее удаленные снимки, перечитали переписку с другими людьми. Затем они стали изучать контакты в адресной книге и ее друзей в социальных сетях и таким образом вышли на Нургельды Халыкова. После этого он был вызван в полицию.

На протяжении нескольких последующих дней редакция пыталась выяснить местонахождение Халыкова, однако его родные отказывались говорить о случившемся, ссылаясь на то, что «сейчас [у них] проблем выше крыши». Поначалу семье сказали, будто Нургельды дали 10 или 15 суток ареста, по истечении которых он вернется домой, но ни через 15 суток, ни позже он так и не появился.

Власти Туркменистана не признают эпидемии COVID-19 в стране.