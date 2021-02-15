Программа ипотечного кредитования Монголии способна финансировать 12 000 квартир ежегодно

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Монголии Б.Жавхлан сообщил, что программа жилищного ипотечного кредитования будет продолжена в обычном режиме в рамках правительственного плана восстановления экономики и здравоохранения на сумму 10 трлн тугриков (около $3,51 млрд), представленного премьер-министром Л. Оюун-Эрдэнэ на прошлой неделе.

По словам министра, ежегодно в Монголии вводится в эксплуатацию около 15 000 квартир, и около 12 000 из них имеют меньшую площадь, что соответствует требованиям для покупки квартиры площадью до 80 квадратных метров по ипотечной программе. «Таким образом, ипотечная программа позволяет предоставлять кредитов с субсидированными процентными ставками примерно на 12 000 квартир в год», - сказал он.

Экономический план направлен на увеличение суммы кредитов и доступности ипотечных ссуд и соглашений об обратном выкупе Банком Монголии через коммерческие банки, и 3 триллиона тугриков (около $1,05 млрд) будут выделены на программу ипотечного кредитования и развитие жилых комплексов ЗАЛУУС (Молодежь) I, II и III. в Улан-Баторе и их инфраструктуры.

Поскольку в октябре 2020 года было принято решение снизить процентную ставку по ипотечным кредитам с 8 процентов до 6, только в декабре 2020 года было заключено более 1200 новых ипотечных соглашений на общую сумму 95 миллиардов тугриков (около $ 33,3 млн), что стало самой высокой суммой ипотечных кредитов, которые будут выданы в течение месяца.

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