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  15 февраля 2021
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Поезд «Ташкент — Андижан — Ташкент» будет курсировать через Наманган

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 16 февраля 2021 года пассажирский поезд №64/63 сообщением Ташкент – Андижан – Ташкент будет курсировать через Наманган. Об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Пассажирский поезд № 64 будет курсировать по вторникам и пятницам по маршруту Ташкент - Наманган - Андижан, а пассажирский поезд № 63 - по средам и субботам по маршруту Андижан - Наманган - Ташкент.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане для развития внутреннего туризма власти решили запустить ряд внутренних авиалиний и маршрутов поездов.

До настоящего времени, поезд из Ташкента в Ферганскую долину объезжал одну из многочисленных областей страны - Наманганскую область, заезжая лишь в Маргилан (Ферганская область) и конечную остановку маршрута - города Андижан.

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