[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во Франции готовятся к новому всплеску заболеваний коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Во Франции готовятся к новому всплеску заболеваний коронавирусом в связи с распространением мутировавших штаммов. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Министерство здравоохранения обратилось к региональным агентствам и больницам с просьбой перейти на «кризисный режим» работы с 18 февраля. Этот шаг будет перекликаться с мерами, принятыми в марте и ноябре прошлого года, когда Франция ввела национальную изоляцию, и включает в себя увеличение количества доступных больничных коек, перенос несрочных операций и мобилизацию всех ресурсов медицинского персонала.

А в Великобритании более 15 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, назвав масштабы вакцинации наиболее уязвимых перед заболеванием граждан «выдающимся достижением».

Вакцинация в королевстве началась 8 декабря 2020 года. По словам Джонсона, власти запланировали до конца апреля привить всех граждан в возрасте от 50 лет, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Тем временем правительство Чехии в связи с быстрым распространением британского штамма продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до конца февраля. В четверг парламент отклонил это предложение кабмина, но в воскресенье решение о продлении ограничений было принято на экстренном собрании правительства по просьбе краевых руководителей.

Накануне из-за всплеска распространения новых разновидностей вируса свои границы с Чехией и австрийским Тиролем закрыла Германия. Въезд разрешен только водителям больших грузовиков, гражданам Германии и резидентам страны при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус. Для соблюдения порядка мобилизованы полицейские, которые осуществляют контроль пересекающих границу транспортных средств.

print
  • В Монголии от коронавируса будут вакцинированы 60% населения
  • Представитель ОБСЕ на встрече с послом Туркменистана запросила информацию о деле Нургельды Халыкова
  • В Улан-Баторе выявлено 32 новых случая заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com