Во Франции готовятся к новому всплеску заболеваний коронавирусом

CentralAsia (CA) - Во Франции готовятся к новому всплеску заболеваний коронавирусом в связи с распространением мутировавших штаммов. Об этом сообщает телеканал Euronews.



Министерство здравоохранения обратилось к региональным агентствам и больницам с просьбой перейти на «кризисный режим» работы с 18 февраля. Этот шаг будет перекликаться с мерами, принятыми в марте и ноябре прошлого года, когда Франция ввела национальную изоляцию, и включает в себя увеличение количества доступных больничных коек, перенос несрочных операций и мобилизацию всех ресурсов медицинского персонала.



А в Великобритании более 15 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, назвав масштабы вакцинации наиболее уязвимых перед заболеванием граждан «выдающимся достижением».



Вакцинация в королевстве началась 8 декабря 2020 года. По словам Джонсона, власти запланировали до конца апреля привить всех граждан в возрасте от 50 лет, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.



Тем временем правительство Чехии в связи с быстрым распространением британского штамма продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до конца февраля. В четверг парламент отклонил это предложение кабмина, но в воскресенье решение о продлении ограничений было принято на экстренном собрании правительства по просьбе краевых руководителей.



Накануне из-за всплеска распространения новых разновидностей вируса свои границы с Чехией и австрийским Тиролем закрыла Германия. Въезд разрешен только водителям больших грузовиков, гражданам Германии и резидентам страны при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус. Для соблюдения порядка мобилизованы полицейские, которые осуществляют контроль пересекающих границу транспортных средств.

