Фото — Как в мире отметили День святого Валентина на фоне пандемии

- Азия и мир, общество
- 15:56, 15 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Каждый год 14 февраля многие страны отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник католического происхождения.
Он назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.
С объявлением пандемии 11 марта 2020 года почти все праздники люди отмечают в особых условиях — в условиях коронавируса. Во многих странах действуют ограничения, введенные против распространения COVID-19, запрещены собрания людей в большие группы, проведение мероприятий или же работает комендантский час, который запрещает покидать свои дома в определенное время суток.
Не смотря на эпидемию, отмечающие этот праздник дарят любимым цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки — валентинки.
Пара получает свидетельство о браке в День святого Валентина, Таиланд. Фото: Reuters
Валентинка на тему коронавируса
Валентинка на тему коронавируса
Девушка с игрушкой в форме сердца перед Днем святого Валентина в Тегеране, Иран. Маджид Аскарипур / WANA
В День святого Валентина вице-президент США Камала Харрис вместе с супругом Дагом Эмхоффом доставила кофе и печенье медицинским работникам
Валентинка на тему коронавируса
Молодожены принимают участие в коллективной свадебной церемонии в День святого Валентина в Сан-Сальвадоре. Фото: Reuters / Jose Cabezas
Рабочие убирают снег на улице, украшенной ко Дню святого Валентина, после сильного снегопада в центре Москвы, Россия. Фото: Reuters
Люди молятся Богу любви во время религиозной церемонии в храме Пхра Тримурти в День святого Валентина в Бангкоке, Таиланд. Фото: Reuters
Молодожены в защитных масках идут по красной дорожке после регистрации брака в День святого Валентина в Нью-Йорке. Фото: Reuters