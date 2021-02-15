Фото — Как в мире отметили День святого Валентина на фоне пандемии

// Reuters

CentralAsia (CA) - Каждый год 14 февраля многие страны отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник католического происхождения.



Он назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.



С объявлением пандемии 11 марта 2020 года почти все праздники люди отмечают в особых условиях — в условиях коронавируса. Во многих странах действуют ограничения, введенные против распространения COVID-19, запрещены собрания людей в большие группы, проведение мероприятий или же работает комендантский час, который запрещает покидать свои дома в определенное время суток.



Не смотря на эпидемию, отмечающие этот праздник дарят любимым цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки — валентинки.

Пара получает свидетельство о браке в День святого Валентина, Таиланд. Фото: Reuters

Валентинка на тему коронавируса

Валентинка на тему коронавируса

Девушка с игрушкой в ​​форме сердца перед Днем святого Валентина в Тегеране, Иран. Маджид Аскарипур / WANA

В День святого Валентина вице-президент США Камала Харрис вместе с супругом Дагом Эмхоффом доставила кофе и печенье медицинским работникам

Валентинка на тему коронавируса

Молодожены принимают участие в коллективной свадебной церемонии в День святого Валентина в Сан-Сальвадоре. Фото: Reuters / Jose Cabezas

Рабочие убирают снег на улице, украшенной ко Дню святого Валентина, после сильного снегопада в центре Москвы, Россия. Фото: Reuters

Люди молятся Богу любви во время религиозной церемонии в храме Пхра Тримурти в День святого Валентина в Бангкоке, Таиланд. Фото: Reuters

Молодожены в защитных масках идут по красной дорожке после регистрации брака в День святого Валентина в Нью-Йорке. Фото: Reuters

