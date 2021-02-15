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  15 февраля 2021
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Исполняется 30 лет со дня вступления Монголии во Всемирный банк

CentralAsia (MNG) -  В этом году исполняется 30 лет со дня присоединения Монголии к Группе Всемирного банка. В частности, 14 февраля 1991 года, накануне Монгольского Нового года — Цагаан Сар, делегация во главе с бывшим министром финансов А. Базархуу подписала соглашение о сотрудничестве в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, став 155-й страной-членом.

За годы сотрудничества Всемирный банк выделил Монголии 1,2 миллиарда долларов США на финансирование развития, включая ссуды под низкие проценты, кредиты и гранты с нулевой или низкой процентной ставкой.

В начале сотрудничества большая часть поддержки Всемирного банка была направлена на то, чтобы помочь Монголии преодолеть переходный период, обеспечить устойчивую работу шахт и электростанций, поставить уголь по графику, заложить фундамент и развивать частный сектор, а также создать новую финансовую систему.

В последующие годы акцент сместился на бедность, человеческое развитие и средства к существованию в сельской местности. Первыми проектами, реализованными Всемирным банком в Монголии, было улучшение сельской инфраструктуры, а также доступ Монголии к интернету.

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