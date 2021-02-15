Узбекистан и Южная Корея создали рабочую группу по изучению космоса

CentralAsia (UZ) - Совместную рабочую группу в целях изучения космоса создали Узбекистан и Южная Корея, сообщает ИА «Дунё».



В Сеуле сотрудники посольства Узбекистана 15 февраля встретились с сотрудниками Южнокорейского института аэрокосмических исследований и представителями компании Si Imaging Services для переговоров по космической теме.

На встрече было отмечено, что несмотря на пандемию, сотрудничество Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи и Министерства по развитию информационных технологий Узбекистана и «Узбеккосмоса» не прекращалось. Было проведено несколько раундов таких переговоров.

Планируется проведение видеоконференции созданной рабочей группы.

В конце 2020 года был принят межправительственный документ по сотрудничеству в сфере мирного освоения космоса между Россией и Узбекистаном. Как заявил посол РФ в Узбекистане соглашение должно быть подписано в 2021 году.