Организован набор граждан Узбекистана для работы в транспортном секторе России

- Узбекистан, общество
- 17:04, 15 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители агентства по внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании «Деловые линии», базирующейся в Подмосковье, сообщили местные СМИ.
Стороны обсудили организованный набор персонала в Узбекистане напрямую для укомплектования рабочих мест в России.
По данным узбекистанского МИД, в настоящее время в 240 подразделениях компании по всей России работают более 1,4 тыс. граждан Узбекистана.
В сентябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, предусматривающее с помощью организованного набора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.В январе сообщалось, что в российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки.