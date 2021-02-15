Организован набор граждан Узбекистана для работы в транспортном секторе России

CentralAsia (UZ) - Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители агентства по внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании «Деловые линии», базирующейся в Подмосковье, сообщили местные СМИ.



Стороны обсудили организованный набор персонала в Узбекистане напрямую для укомплектования рабочих мест в России.

По данным узбекистанского МИД, в настоящее время в 240 подразделениях компании по всей России работают более 1,4 тыс. граждан Узбекистана.

В сентябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, предусматривающее с помощью организованного набора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.

В январе сообщалось, что в российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки.

