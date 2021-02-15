Туркменистан примет участие в онлайн-выставке «Namaskar Eurasia Expo»

CentralAsia (TM) - Представители Туркменистана примут участие в бизнес форуме Индия - Центральная Азия «Namaskar Eurasia Expo», которая пройдет с 24-26 февраля.

В этом году партнёром “Namaskar Eurasia Expo” стал Узбекистан, сообщили местные СМИ.

В связи с пандемией выставка будет организована на виртуальной площадке, которая предоставляет свое пространство для участников на безвозмездной основе.

Экспозиции “Namaskar Eurasia Expo” будут представлены сельским хозяйством и пищевой промышленностью, строительными материалами, оборонным производством и др.

Мероприятие организуется Федерацией торгово-промышленных палат Индии совместно с Министерством торговли и промышленности и посольствами Индии в странах участниках.