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  15 февраля 2021
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В Узбекистане ожидается потепление до +30 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 18 февраля в некоторых регионах температура воздуха повысится до +25...+30 градусов.

Как сообщили в Узгидромете, 15 февраля температурный фон превысит климатическую норму на 8-10 градусов и будет в пределах +15…+20 градусов тепла, по югу — +22…+27 градусов.

С 16 по 18 февраля усилится вынос очень теплого воздуха из зарубежного юга. В республике ожидается аномально теплая погода. Самый теплый день ожидается 18 февраля. В некоторых регионах температура воздуха повысится до +25...+30 градусов (в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях).

Среднесуточная температура воздуха будет на 13-15 градусов выше нормы и превысит абсолютные значения этих дней за весь период метеорологических наблюдений.

На выходные температура продолжит расти, ночью ожидается 3-8° тепла, а днем воздух прогреется до 17-20° тепла, по югу до 23-25° тепла.

Среднесуточная температура воздуха на выходных будет выше нормы на 10-12°.

В выходные дни по горным районам Узбекистана сохраняется лавинная опасность.

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