Что может вызвать спутанность сознания у переболевших коронавирусом?

CentralAsia (CA) - У людей, переболевших коронавирусом, могут оставаться негативные последствия, в том числе спутанность сознания, которая получила название «мозговой туман», пишет Science Аlert.



Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке провели скрининг спинномозговой жидкости 18 онкобольных, которые испытывали неврологическую дисфункцию (энцефалопатия) после заражения коронавирусом.



Как предполагалось первоначально, причиной симптомов их «мозгового тумана» может быть продолжающаяся вирусная инфекция. Однако микробиологический анализ жидкости, взятой при спинномозговой пункции, не выявил никаких признаков вируса, что позволяет предположить, что пациенты излечились от COVID-19.



Как оказалось, в некоторых случаях коронавируса чрезмерное производство цитокинов (широкая категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе), приводит к так называемому цитокиновому шторму, который может вызвать острое воспаление и даже привести к смерти. Поток этих воспалительных химических веществ в иммунной системе просачивается в мозг, вызывая симптомы энцефалопатии.



Как отмечают ученые, в смягчении «мозгового тумана» у пациентов могут быть полезны противовоспалительные препараты.

