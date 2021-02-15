В Туркменистане 14-летнего дзюдоиста забили до смерти после того, как он отказался проиграть бой

Последние моменты жизни Сулеймана Турсунбаева

CentralAsia (TM) - Сразу же после завершения соревнований по одному из видов единоборств, проходивших в Бахарденском районе Ахалской области, 14-летнего победителя Сулеймана Турсунбаева увезли в неизвестном направлении молодые люди спортивного телосложения. Подростка жестоко избили и бросили на улице умирать. пишет turkmen.news.



По информации источника издания, случайные прохожие вызвали скорую. Юношу доставили в одну из столичных больниц, однако врачи отказали в помощи Сулейману, посоветовав сопровождающим везти его по месту жительства, а именно за 500 с лишним километров, в Куняургенчский этрап Дашогузского велаята. Подростка увезли из столицы, доставили в районную больницу, и там спустя несколько дней Сулейман Турсунбаев скончался.

Об этой истории редакции тurkmen.news стало известно в первых числах февраля, однако в связи с тем, что источники издания тогда не были уверены в точности фамилии молодого спортсмена, редакция решила повременить с публикацией статьи. 14 февраля источники узнали его настоящую фамилию, а также то, как зовут его родителей: маму – Зияда Ходжакова, отца – Матьякуб Турсунбаев. Убитые горем люди на канале туркменского оппозиционера Халмурада Союнова выступили с обращением к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Источники тurkmen.news в Ахалской и Дашогузской областях независимо друг от друга рассказали подробности произошедшего.

Уроженец села Ак гала Куняургенчского района Дашогузской области, подающий большие надежды юноша Сулейман Турсунбаев после окончания 6 класса прошел отбор в спортивный интернат по подготовке юных олимпийцев в Ахалской области. Школа готовит олимпийский резерв по таким видам спорта, как вольная борьба, дзюдо, тяжёлая атлетика, футбол, плавание, волейбол и велоспорт. С. Турсунбаев занимался дзюдо и являлся учеником 7 класса, о чем свидетельствует официальная справка с печатью школы и подписью ее директора.

В начале февраля Сулейман принимал участие в соревнованиях по дзюдо в Бахардене. Перед решающим поединком ему показали соперника – молодого курсанта высшего учебного заведения МВД Туркменистана и намекнули, что, дескать, не следует усердствовать в схватке, а надо, говоря языком спортивных чиновников, попросту «лечь под соперника». Но Сулейман, полный амбиций и уверенный в своих силах начинающий олимпиец, не понял намека, а может, вовсе не хотел «сдавать» поединок без борьбы и «ложиться под соперника». С. Турсунбаев победил в упорной, но честной борьбе и занял первое место. Получил диплом и был объявлен чемпионом в своей весовой категории.

Но недолго длилась радость мальчишки и его наставника. Сразу после завершения турнира неизвестные люди напали на тренера, жестоко избили его и бросили на месте нападения. А юношу-победителя увезли в неизвестном направлении.

«Нашего сына избила группа людей, до него невозможно было дотронуться, он говорил, что у него болит все тело, — говорят родители Сулеймана. – Они превратили его печень в месиво, у него был треснут череп».

На кадрах короткого видеоролика из больницы, когда Сулейман был еще жив, видно, что больничное судно наполнено кровавой кашей.

«Наш сын мечтал поднять флаг Туркменистана в Америке, став чемпионом, он говорил, что ему потом пожмет руку сам президент Туркменистана, — говорит мама Сулеймана. – Я требую справедливости и наказания виновных по всей строгости закона!».