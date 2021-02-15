Правозащитники призвали МИД Туркменистана пустить в страну спецдокладчиков ООН

CentralAsia (TM) - Правозащитные организации «Туркменская инициатива по правам человека» и «Международное партнерство за права человека» обратились к главе МИД Туркменистана Рашиду Мередову с просьбой допустить в страну спецдокладчиков ООН. Обращение опубликовано на сайте издания «Хроника Туркменистана».

В соответствии с Национальным планом действий в области прав человека на 2016-2020 годы, Туркменистан должен был оказать содействие визитам спецдокладчиков ООН в 2016-2018 годах. Но ни в эти годы, ни вообще во время срока действия плана визиты так и не состоялись. Новый Национальный план на 2021-2025 годы пока не обнародован, поэтому неизвестно, намерены ли власти Туркменистана выполнить обязательство позднее.

В мае 2018 года Туркменистан направил всем спецдокладчикам ООН постоянное приглашение. Однако просьбы о посещении страны, в том числе направленные более десяти лет назад, остаются неудовлетворенными. Среди тех, кто не может согласовать миссию — спецдокладчик по вопросу о праве на образование, спецдокладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека, спецдокладчик по вопросу независимости судей и адвокатов, рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям, и другие.

Правозащитники подчеркивают, что сейчас, несмотря на сложности, связанные с COVID-19, спецдокладчики продолжают выполнять свои миссии. «Соответственно, в настоящее время важно, чтобы Туркменистан сотрудничал со специальными докладчиками ООН по вопросам планирования и подготовки визитов в целях обеспечения организации данных визитов в кратчайшие сроки, как только позволят обстоятельства», — отмечают авторы обращения. Они подчеркивают, что во время визитов докладчики должны безнадзорно и конфиденциально общаться с представителями гражданского общества и частными лицами, а также свободно посещать все места, которые сочтут необходимым осмотреть.