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  16 февраля 2021
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В Узбекистане вакцинация от коронавируса стартует в марте

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане вакцинация от коронавируса начнется в первой половине марта. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

По стране создано 3 138 прививочных кабинетов и 820 мобильных бригад, которые займутся вакцинацией населения. В первую очередь прививки получат пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, а также медицинские работники, преподаватели, сотрудники правоохранительных органов.

Узбекистан рассчитывает получить вакцину через международный механизм Covax по централизованной закупке и распределению вакцин. Власти Узбекистана подали заявку на вакцинацию в этом году 20% населения страны.

По данным Мининноваций Узбекистана, к настоящему времени 6,82 тысячи добровольцев получили первую дозу вакцины, 1,625 тысячи — вторую. С февраля для повышения эффективности исследований число участников испытаний было увеличено с пяти до девяти тысяч. Половина добровольцев получают плацебо.

Ранее замглавы СЭС Ботыр Курбанов сообщал, что власти начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить семь миллионов человек, или 20 процентов населения.

На прошлой сообщалось, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

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