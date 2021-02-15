Из-за недовольства кыргызстанцев Узбекистан приостановил геологоразведку на границе

CentralAsia (UZ) - Узбекская сторона согласилась временно приостановить работы в приграничном районе с Кыргызстаном.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

«Жители приграничных территорий Ала-Букинского района Джалал-Абадской области не согласны с прохождением линии границы в местностях Кош-Болот, Кара-Белес и Кок-Серек. Пограничная служба заявила, что прохождение делимитированной государственной границы в данных местностях определено по договору между Кыргызстана и Узбекистана о кыргызско-узбекской государственной границе от 5 сентября 2017 года, ратифицированному законом от 2 октября 2017 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях деэскалации обстановки на данных участках границы пограничные представители двух стран провели переговоры. По их итогам геологоразведочные работы, проводимые узбекской стороной, временно приостановили для проведения разъяснительных работ с жителями приграничных районов Кыргызской Республики.

Подчеркивается, что в данное время обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы относительно стабильная.

Ранее в местности Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района КР состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана. Уточняется, что по итогам встречи три железобетонных столба ЛЭП, установленных ранее сотрудниками РЭС Узбекистана на неописанном участке госграницы, были демонтированы.

На днях в селе Боз-Адыр (Баткенская область) представители Узбекистана установили электрический столб. В связи с этим местные жители выразили недовольство.