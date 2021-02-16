Исключительно сохранившиеся ранние многоклеточные животные обнаружены в Монголии

CentralAsia (MNG) - Большинство типов животных появилось в летописи горных пород Земли только в течение короткого периода кембрийского биоизлучения (~ 540-520 млн лет). Небольшие окаменелости ракушечника позволяют нам делать выводы о последовательности эволюционных событий, которые сформировали биоразнообразие Земли, и о существовании видов стволовых групп.

Монголия — горная высокогорная равнина, состоящая из более чем 40 различных тектонических ландшафтов. Многие из них очень старые и могут быть датированы докембрием более 540 миллионов лет назад. Они были частью крупнейшего орогенеза на Земле — Урало-Монгольского (Урало-Охотский, Центрально-Евразийский) складчатый пояс , простирающегося почти от Уральских гор до Тихого океана. Большая часть гор Урало-Монгольского сформировалась между поздним кембрием и ранним триасом (500–250 миллионов лет назад) и объединила многие беспорядочные тектонические блоки. Урало-Монгольский (Урало-Охотский, Центрально-Евразийский) складчатый пояс — складчатый пояс, простирающийся от Баренцева и Карского до Охотского и Японского морей и отделяющий Восточно-Европейскую и Сибирскую древние платформы от Таримской и Китайско-Корейской. Площадь более 9 млн км². Возраст пояса начинается c неопротерозоя и заканчивается юрском периодом. Заложился на раздробленной архейско-раннепротерозойской континентальной коре в рифее. Эпоха герцинской складчатости привела к завершению геосинклинального развития, образованию мощной континентальной коры и преобразованию пояса в молодую эпипалеозойскую платформу. В его состав входят складчатые сооружения Монголии, Новой Земли, Урала, Центрального Казахстана, Тянь-Шаня, Алтая и Саян.

Вопрос, который мы теперь задали себе: какую историю имели эти фрагменты коры до деструктивного орогенеза?

Мы изучили ассоциации раннекембрийских малых окаменелостей ракушек (small shelly fossils - (SSF)) из верхних слоев отложений различных монгольских тектонических блоков Урало-Монгольского, что позволило нам сделать выводы об их палеобиогеографических связях, - пишет Михаэль Штайнер, старший научный сотрудник университета Freie Universität Berlin.

SSF размером от 0,1 до 2 мм представляют собой минерализованные остатки скелета различных групп многоклеточных животных из раннего кембрия (~ 540-520 миллионов лет назад), начала жизни животных. Все еще загадочно, но происхождение, появление и классификация многих SSF в настоящее время неизвестны.

Мы собрали образцы в трех отдельных полевых экспедициях в Западную Монголию. Сложным был проезд к участкам, где проводились наши полевые работы: чтобы добраться до нашего обнажения в горном хребте Хасагт-Хайрхан, требовалось трехдневное путешествие по гравийным дорогам. Мы использовали традиционные методы полевых работ, которые оказались утомительными при переноске тяжелого оборудования и припасов на расстояние более 1000 км от Улан-Батора. Недостающее оборудование нельзя было заменить однажды в глубинке, -отметил Михаэль Штайнер. «В качестве меры предосторожности мы поехали с двумя полноприводными джипами и одним большим грузовиком. Когда мы были загружены необходимым туристическим снаряжением, палатками, продуктами питания и водой, топливом и запасными шинами по дороге в глубинку, это было заменено почти на тонна карбонатных пород на обратном пути. Эти отложения накапливались до 2 км толстых слоев раннего кембрия, отложившихся в мелком теплом море».

«Когда мы натолкнулись на известняковую формацию, содержащую остатки древнего рифа археоциат, мы непреднамеренно обнаружили, что в ней есть некоторые особенно залегающие ископаемые породы. Анализируя наши образцы в лаборатории, мы обнаружили ископаемые останки исключительной сохранности среди разрозненных SSF. Эти удивительные открытия включали яйца, эмбрионы и постэмбриональные стадии камеллан. Наши недавно обнаруженные эмбрионы и постэмбриональные стадии каменелланов не только не являются скелетными останками, но и сохраняются в мягких тканях, которые были заменены фосфатом кальция во время раннего осадочного процесса фоссилизации, сохраняя их в течение миллионов лет» - написал он.

«Вернувшись в наши лаборатории в Германии, Китае и Великобритании, мы узнали уникальные особенности этого месторождения окаменелостей. В отличие от других консервных лагерштеттенов, он содержал не только кутикулярные и, следовательно, более прочные останки, но и некоторые с клеточной точностью. Что еще более важно, в нем также было небольшое количество молодых особей, которые мы интерпретировали как ранние онтогенетические стадии камеллановых томмотиидов. Значение открытия ранних стадий развития камеллан неизбежно, учитывая, что все предыдущие сведения об этом виде были получены из разрозненных зрелых экземпляров».

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