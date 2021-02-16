В Японии нашли шлем монгольского воина

CentralAsia (MNG) - Согласно газете The Asahi Shimbun, в мавзолее храма Китано Тенмагу в Японии был найден железный шлем монгольского воина 13 века.

Железный шлем, который, как считается, носил монгольский воин во время вторжения в Японию 13-го века, был обнаружен здесь в святыне, в которой молились о победе нации. Монгольский шлем конической формы был обнаружен здесь в ноябре на складе в стиле «азекура» на территории святилища Китано Тенмангу, сообщает японская газета.

Шлем размером 22 сантиметра в высоту и 23 см в диаметре весит около 2 килограммов.

Очевидно, он был подарен в память о поражении Японией флотов династии Юань Монгольской империи, правившей современной Монголией, Китаем и другими регионами в период с 1271 по 1368 год, заявили официальные лица храма в декабре.

Династия была основана Хубилай-ханом, внуком Чингисхана, основавшего Монгольскую империю.

Хубилай дважды пытался вторгнуться в Японию в период Камакура (1185–1333). Японские и монгольские войска сражались в битве при Бунэе в 1274 году и в битве при Коане в 1281 году на севере Кюсю.

Считается, что шлем, найденный в Китано Тенмангу, принадлежит монголам из-за его близкого сходства с Курурушинури Кавабари Кабутобачи (черный лакированный шлем с кожаной обработкой), признанным государством важным культурным достоянием.

Считается, что знаменитый железный монгольский шлем был посвящен святыне Оямадзумидзиндзя на территории нынешнего Имабари, префектура Эхимэ, Коно Мичиари, который возглавлял флот из района Внутреннего моря Сето во время битвы при Коане.

Хубилай неоднократно требовал, чтобы Япония стала государством-данником его династии, но сёгунат Камакура отказался. Считается, что династия Юань отказалась от обеих попыток отчасти из-за шторма, который часто называют «божественным ветром».

Остается загадкой, в каком сражении использовался этот шлем и как он оказался у Китано Тенмангу.

Сугавара-но Митидзане (845-903), который почитается в храме как божество, почитался как бог войны, который, как полагали, заставлял божественный ветер уничтожать врагов.

Согласно записям, императорское правительство Японии в 1268 году попросило 22 святыни, в том числе Китано Тенмангу, помолиться за победу в подготовке к войне против монголов.

В 1281 году по приказу императора Го-Уда (1267–1324) в храме воздали дань уважения и помолились за триумф Японии.

Монгольский шлем будет выставлен в сокровищнице храма до 11 января, а также с 1 февраля по 14 марта, - отметила газета.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения