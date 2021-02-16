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  16 февраля 2021
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Я сделаю первую прививку от коронавируса и позову остальных граждан, - премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ проинспектировал готовность к приему и хранению вакцины COVID-19.

«Первую дозу вакцины буду сделать я как премьер-министр страны, и я обращусь ко всем гражданам», - сказал он при встрече экспертам Национального исследовательского центра инфекционных заболевания.

Премьер-министр сказал, что чем раньше будет введена вакцина, тем быстрее начнется вакцинация и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Министерство здравоохранения Монголии готовится получить 25 740 доз вакцины Pfizer и 163 200–276 000 доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX и планирует отправить их в Монголию до конца этого месяца.

Как только вакцина AstraZeneca будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения, первая поставка вакцины в Монголию состоится в середине марта. Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, старший региональный менеджер программы COVAX по Монголии Керри Джи заявил, что они намерены осуществить первую поставку в Монголию в середине марта и будут сотрудничать по всем аспектам поставок вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование экстренной вакцины против коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Были одобрены и внесены в список два варианта вакцины. Один из них производится в Сеуле корейской компанией SKBio, а другой — в Индийском институте сыворотки.

Коронавирус в Монголии
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