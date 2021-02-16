На утро 16 февраля в Казахстане выявлено 686 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 107;
- Восточно-Казахстанская область - 85;
- Павлодарская область - 80;
- Акмолинская область - 72;
- Костанайская область - 71;
- город Нур-Султан - 53;
- Алматинская область - 49;
- Западно-Казахстанская область - 47;
- Северо-Казахстанская область - 37;
- Карагандинская область - 30;
- Атырауская область - 25;
- Жамбылская область - 8;
- город Шымкент - 7;
- Актюбинская область - 4;
- Кызылординская область - 4;
- Туркестанская область - 4;
- Мангистауская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 203 259 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения