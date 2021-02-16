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  16 февраля 2021
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На утро 16 февраля в Казахстане выявлено 686 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 107;

- Восточно-Казахстанская область - 85;

- Павлодарская область - 80;

- Акмолинская область - 72;

- Костанайская область - 71;

- город Нур-Султан - 53;

- Алматинская область - 49;

- Западно-Казахстанская область - 47;

- Северо-Казахстанская область - 37;

- Карагандинская область - 30;

- Атырауская область - 25;

- Жамбылская область - 8;

- город Шымкент - 7;

- Актюбинская область - 4;

- Кызылординская область - 4;

- Туркестанская область - 4;

- Мангистауская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 203 259 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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