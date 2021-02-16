В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 186 494 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 21 987;
- Алматы - 22 077;
- Восточно-Казахстанская область - 19 825;
- Атырауская область - 16 117;
- Павлодарская область - 15 716;
- Карагандинская область - 13 613;
- Акмолинская область - 11 177;
- Северо-Казахстанская область - 11 130;
- Костанайская область - 9879;
- Западно-Казахстанская область - 9753;
- Алматинская область - 8791;
- Жамбылская область - 5503;
- Шымкент - 5491;
- Туркестанская область - 4078;
- Актюбинская область - 3919;
- Мангистауская область - 3842;
- Кызылординская область - 3596.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения