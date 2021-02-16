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  16 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 186 494 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 21 987;

- Алматы - 22 077;

- Восточно-Казахстанская область - 19 825;

- Атырауская область - 16 117;

- Павлодарская область - 15 716;

- Карагандинская область - 13 613;

- Акмолинская область - 11 177;

- Северо-Казахстанская область - 11 130;

- Костанайская область - 9879;

- Западно-Казахстанская область - 9753;

- Алматинская область - 8791;

- Жамбылская область - 5503;

- Шымкент - 5491;

- Туркестанская область - 4078;

- Актюбинская область - 3919;

- Мангистауская область - 3842;

- Кызылординская область - 3596.

Коронавирус в Казахстане
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