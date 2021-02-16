В Монголии за сутки выявлено 33 новых случая COVID-19. Всего — 2416

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 37 530 человек, коронавирус был диагностирован у 33 человек в столице страны.

Девять из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 48 человек. Таким образом, всего в Монголии 1760 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2416 человек.

Из 643 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 80 находятся в тяжёлом состоянии, а 2 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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