В Москве девушка выжила после падения с 16 этажа. Видео
- Азия и мир, общество
- 9:41, 16 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В Москве девушка выпала из окна квартиры на 16 этаже и осталась жива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Как пишет «Газета.ру», при падении она приземлилась на заснеженный козырек подъезда, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства и личность пострадавшей выясняются.
В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как перед падением девушка сидела на подоконнике, свесив ноги наружу.