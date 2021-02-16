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  16 февраля 2021
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В Москве девушка выжила после падения с 16 этажа. Видео
// Telegram/Mash

CentralAsia (CA) -  В Москве девушка выпала из окна квартиры на 16 этаже и осталась жива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как пишет «Газета.ру», при падении она приземлилась на заснеженный козырек подъезда, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства и личность пострадавшей выясняются.

В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как перед падением девушка сидела на подоконнике, свесив ноги наружу.

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