ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca против коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Как и в случае других препаратов, это сделано по ускоренной процедуре, поскольку речь идет о работе в условиях чрезвычайной ситуации.



Формально список пополнился двумя позициями, поскольку одобрены два варианта вакцины: один производится в Сеуле в сотрудничестве с корейской SKBio, второй — компанией Serum Institute of India.



Таким образом вакцина сможет применяться в рамках программы COVAX, цель которой состоит в том, чтобы облегчить доступ к антикоронавирусным препаратам для развивающихся стран.



Стоимость этой вакцины в производстве сравнительно низка, в ВОЗ также подчеркивают, что она не нуждается в особых условиях хранения, например, в отличие от препарата производства Pfizer-BioNTech, который необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия.