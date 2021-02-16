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  16 февраля 2021
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В Китае выявлены случаи продажи поддельных вакцин от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Верховная народная прокуратура Китая пообещала усилить борьбу с преступлениями, связанными с вакцинами против COVID-19, после того как в стране были выявлены случаи, связанные с продажей поддельных вакцин. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По состоянию на 10 февраля с санкции органов прокуратуры по всей стране были арестованы 70 подозреваемых, причастных к 21 уголовному делу, связанному с вакцинами, сообщила ВНП.

В одном из раскрытых дел несколько подозреваемых изготовили почти 58 000 поддельных доз вакцины с использованием обычного физиологического раствора, заработав на незаконной продаже около 2,8 млн долларов США.

ВНП потребовала, чтобы органы прокуратуры по всей стране приняли решительные меры по борьбе с преступлениями, связанными с вакцинами, предоставив правовые гарантии для работы по контролю и профилактике COVID-19, говорится в сообщении.

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