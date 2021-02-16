CentralAsia (UZ) - Узбекистан запретил ввоз томатов и перца из Турции из-за обнаруженного в них вируса. В Турцию направлена нотификация (уведомление) о нарушении установленных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции в Узбекистан.

Инспекция «Уздавкарснтин» обнаружила «Вирус коричневой морщинистости» в 85 кг семян томата привезенных из региона Бурса Турции, сообщила пресс-служба инспекции.

В связи с этим было введено временное ограничение на экспорт семян томатов и перца с территории Бурсы.

11 февраля 2021 года в Национальную организацию по карантину и защите растений Турции направлена нотификация (уведомление) о нарушении установленных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции в Узбекистан.

На сегодняшний день от компетентного органа Турции в инспекцию ответного письма не поступило.