Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил увековечить имя Ягшыгельды Какаева, о смерти которого туркменские власти и государственные СМИ до сих пор не сообщали.

О том, что бывший советник туркменского президента Какаев скончался от коронавируса летом прошлого года сообщало издание Turkmen.news.

На расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана 12 февраля президент Бердымухамедов поручил парламенту страны рассмотреть вопрос о присвоении имени Ягшыгелди Какаева Международному университету нефти и газа в Ашхабаде.

«Какаев был видным государственным и общественным деятелем нашей страны, человеком с огромным опытом, наставником. Именно он внес огромный вклад в формирование современной системы нефтегазовой отрасли, в том числе в создание и развитие Международного университета нефти и газа», приводит слова президента государственное информационное агентство Туркменистана.

61-летний Какаев, считавшийся одним из самых влиятельных лица туркменской политической элиты, два с половиной года до смерти занимал должность советника президента по нефтегазовым вопросам. Он был видным деятелем энергетической сферы Туркменистана с начала 2007 года, то есть сразу после того, как к власти пришёл Гурбангулы Бердымухамедов. В разные годы он занимал должности вице-премьера по нефтегазовому комплексу, председателя госконцерна «Туркменгаз».

По информации издания Turkmen.news Какаев скончался 8 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.