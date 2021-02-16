В Великобритании заработали карантинные отели

CentralAsia (CA) - В Великобритании заработали карантинные отели. Они предназначены для тех, кто прибывает в королевство из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Гостиницы уже зарегистрировали первых постояльцев: людей доставляют в отели прямо из аэропорта. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.



Власти стараются не допустить распространения новых штаммов коронавируса, что могло бы подорвать кампанию по вакцинации населения. В карантине приезжие должны провести десять дней за свой счет.



В Великобритании, как сообщил премьер-министр Борис Джонсон, первую дозу вакцины получили более 22% населения. Власти приступили к очередной фазе кампании: прививку предложат сделать всем людям в возрасте от 65 до 69 лет и лицам с ослабленным здоровьем



Новых вариантов коронавируса опасаются и власти ФРГ; на границах с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль с воскресенья усилен контроль. За это время из названных регионов в Германию не смогли въехать по меньшей мере пять тысяч человек. Их не пустила полиция.



Возвращающиеся домой граждане Германии должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и по прибытии отправиться на десятидневную самоизоляцию.



В Италии до 5 марта продлен запрет на работу горнолыжных станций. Решение принял новый глава минздрава, отменив распоряжение предыдущего об открытии курортов с 15 февраля.

