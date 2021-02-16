Монголия получит первую партию вакцины от COVID-19 в конце этой недели

CentralAsia (MNG) - Первая партия вакцины COVID-19 прибудет в Монголию в конце этой недели, сообщил Ц.Ганзориг, пресс-секретарь Государственной чрезвычайной комиссии.

Он сказал, что работает над внедрением вакцины в рамках программы COVAX в ближайшем будущем и объявит об этом, как только появится расписание.

Тем не менее, 100 процентов оборудования для хранения вакцин было предоставлено, в том числе для вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса. Разработанный компаниями препарат после производства замораживается и должен храниться при температуре не выше -70°C. И индийские и монгольские группы завершили обучение около 150 вакцинаторов.

Дозировки вакцины устанавливаются для вакцинации 60% населения, или около 2 миллионов взрослых. Когда вакцина поступит, она сначала будет нацелена на целевую группу, такую как врачи, медицинские работники, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения