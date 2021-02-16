В Узбекистане откроется филиал Индийского технологического института

- Узбекистан, общество
- 10:43, 16 февраля 2021
- Просмотров: 259
CentralAsia (UZ) - Делегация из Индии прибыла в Джизак, где состоялась встреча, посвященная открытию филиала Индийского технологического института Sambhram, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.
На встрече в Джизаке был подписан меморандум между хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым и руководителем Sambhram Group Награджем Венкатешем с целью предпринять практические шаги по созданию филиала института и определить направление обучения.
Сообщается, что в Джизакском филиале Sambhram Institute of Technology откроются 6 факультетов, а уже в этом году начнется строительство филиала института и откроются учебные курсы данного вуза.
Sambhram Institute of Technology - дочерняя компания Sambhram Group, которая широко известна своими услугами в области образования, здравоохранения, жилищного строительства, развития недвижимости, отелей и курортов. Обладая 30-летним опытом в образовании, институт имеет 7 международных кампусов по всему миру.