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  16 февраля 2021
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В Узбекистане откроется филиал Индийского технологического института

CentralAsia (UZ) -  Делегация из Индии прибыла в Джизак, где состоялась встреча, посвященная открытию филиала Индийского технологического института Sambhram, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

На встрече в Джизаке был подписан меморандум между хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым и руководителем Sambhram Group Награджем Венкатешем с целью предпринять практические шаги по созданию филиала института и определить направление обучения.

Сообщается, что в Джизакском филиале Sambhram Institute of Technology откроются 6 факультетов, а уже в этом году начнется строительство филиала института и откроются учебные курсы данного вуза.

Sambhram Institute of Technology - дочерняя компания Sambhram Group, которая широко известна своими услугами в области образования, здравоохранения, жилищного строительства, развития недвижимости, отелей и курортов. Обладая 30-летним опытом в образовании, институт имеет 7 международных кампусов по всему миру.

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