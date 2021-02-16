В Германии пять уроженцев Таджикистана обвиняются в терроризме

CentralAsia (TJ) - В Германии пятерым уроженцам Таджикистана предъявлено обвинение в членстве в террористической организации, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Немецкие прокуроры в понедельник направили дело, возбужденное в отношении подозреваемых в членстве в группировке «Исламское государство» (ИГ) в Высший земельный суд Дюссельдорфа, говорится в сообщении. Именно этот суд 26 января приговорил к 7 годам лишения свободы выходца из Таджикистана Равшана Б. по обвинению в членстве в ИГ.

Сообщается, что уроженцы Таджикистана поддерживали связь с лидерами террористической организации в Сирии и других странах. Первоначально, как считает следствие, они хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы бороться с местным правительством, однако позже решили остаться и устроить несколько терактов в Германии.

Целями обвиняемых, считает местная полиция, помимо прочих, были военные базы США и люди, которые выступали против ислама. Сообщается, что задержанные таджикистанцы заказывали в интернете комплектующие для взрывных устройств.

17 апреля 2020 года на сайте влиятельной немецкой газеты Der Spiegel были опубликованы некоторые другие подробности из расследуемого дела о задержанных таджиках. В материале говорится, что Равшан Б. получил в январе 2019 года от неустановленного лица, который говорил по телефону со шведским номером, приказ об убийстве одного из предпринимателей в Албании. За это убийство проситель убежища в Германии получил 40 тысяч долларов и выехал в Албанию, однако там его ждало фиаско: он не смог установить личность предполагаемой жертвы.

В обвинительном заключении утверждается, что после неудачи в Албании Равшан Б. дал Сунатуллоху К. полуавтоматический пистолет, чтобы он в Германии расправился с человеком, который делал «оскорбительные замечания» в адрес ислама. Нападение было предотвращено сотрудниками немецких спецслужб, отмечает Ассошиэйтед Пресс.

Немецкие следователи отмечают, что последнее время ячейка ИГ на западе Германии изменила свою стратегию, сконцентрировавшись на вербовку молодых мусульман в ряды ИГ и сборе денег для этой группировки.

После запрета в 2015 году Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) сотни таджикистанцев перебрались в страны Евросоюза, в том числе, Германию. Многие из них заявляют, что таджикские власти преследовали их по политическим и религиозным мотивам.

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