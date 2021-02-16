МИД Таджикистана вступилось за своих граждан, задержанных в Кыргызстане

Фото: пресс-служба МИД РТ

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистан выразил надежду, что вопрос о судьбе задержанных на территории Кыргызстана 14 уроженцев района Джайхун Хатлонской области решится положительно.

Граждане Таджикистана были задержаны 11 февраля в кыргызском городе Кара-куль. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, отметил Сироджиддин Мухриддин 15 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Посольство Таджикистана в Бишкеке направило необходимую информацию о задержанных в Душанбе, МИД, в свою очередь, начало процедуру по защите прав своих граждан. «Мы всегда находили общий язык с властями Кыргызстана и защищали права наших граждан. Этот вопрос находится под контролем, и я надеюсь, что проблема решится положительно», заявил министр.

Суд кыргызского города Кара-куль 13 февраля обвинил 14 уроженцев района Джайхун в нарушении госграницы к приговорил к выплате штрафа в размере $3 тыс. каждого. «Гражданам Таджикистана было предъявлено обвинение согласно ст. 346 (Незаконное пересечение государственной границы) УК Кыргызской Республики. Это статья предусматривает штраф в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет», пояснил в беседе с Радио Озоди Абубакр Шодиев, консул Таджикистана в Кыргызстане.

Кыргызские пограничники задержали таджикских рабочих 11 февраля в Лейлекском районе Баткенской области КР. Таджикистанцы ехали на автобусе в Бишкек, где им была обещана работа в кирпичном заводе.

Суд при вынесении решения учел то обстоятельство, что граждане Таджикистана были обмануты неизвестными посредниками и не знали, что въезд на территорию Кыргызстана без разрешения запрещен из-за пандемии.

В настоящее время границы стран Центральной Азии закрыты в связи с пандемией коронавируса. В апреле 2020 года пограничные ведомства Кыргызстана и Таджикистана усилили кыргызско-таджикскую госграницу, выставив дополнительные пограничные наряды на отдельных участках, где существует высокий риск контактов местного населения приграничных территорий.

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