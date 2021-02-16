Пять версий того, как на самом деле умер Чингисхан

CentralAsia (CA) - Чингисхан считается не только одним из самых известных полководцев в истории, он также прославился как основатель династии Юань в Китае (1279-1368). Монгольская империя, в 2,5 раза превышающая территорию Римской империи, соединила восточную и западную цивилизации.



Согласно монгольской литературе, после смерти тела правителей наделялись особой духовной силой, поэтому их хоронили в неотмеченных и защищенных местах, например, в горах, где считалось, что духи будут ближе к небесам. Другие варианты захоронения включали погребение тела правителя в тайно вырытой яме или даже кремацию.



Следовательно, историки, археологи, которые пытаются найти тело Чингисхана и сокровища, захороненные рядом с ним, никогда и не найдут могилу. Также может потребоваться окончательное палеопатологическое доказательство его причины смерти. Такое мнение высказал итальянский палеопатолог Франческо Галасси в статье журнала Journal of Infectious Diseases.



На сегодняшний день причина смерти Чингисхана остается загадкой — существуют разные мифы, придуманные его врагами и друзьями.



Как отмечает Галасси, среди прочего есть 5 основных версий о том, как умер Чингисхан:



Первая версия: он умер от травм, полученных после падения с лошади; вторая версия: он скончался от потери крови после того, как был кастрирован тангутской принцессой или просто зарезан ею (тангуты — тибето-бирманские племена, населявшие Северо-Западный Китай); третья версия: он пал в битве против китайцев; четвертая версия: он умер от «заразной» стрелы, полученной во время его последней битвы против Западной Ся.



Также Галасси высказал предположение, что Чингисхан стал жертвой чумы, нанесшей большие потери его войску.

— В пользу этой теории говорит то, что, согласно преданию, в течение восьми дней до смерти у Чингисхана была высокая температура. Этот симптом, а также относительно быстрая кончина соответствуют диагнозу, согласно которому монгольский хан стал жертвой тогдашней пандемии. Чтобы не поставить под угрозу шансы на победу в проходившем на тот момент походе, его состояние держалось в тайне.



Ученый предполагает, что и дальнейшие мифы о смерти Чингисхана следовали плану, ведь такого просто не могло быть, чтобы великий предводитель монголов таким же презренным образом стал жертвой загадочной болезни, с которой в XIII веке люди не могли справиться.