Таджикистан и Саудовская Аравия намерены наладить прямые контакты между частными секторами двух стран
- Таджикистан, общество
- 11:49, 16 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими встретился с министром окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Фадли. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и пути привлечения саудовских инвесторов в агропромышленный сектор Таджикистана, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес. В этом контексте было сочтено важным налаживание прямых контактов между частными секторами двух стран.
Стороны также подчеркнули необходимость разработать проекты соглашений двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.
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