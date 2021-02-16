Таджикистан и Саудовская Аравия намерены наладить прямые контакты между частными секторами двух стран

CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими встретился с министром окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Фадли. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и пути привлечения саудовских инвесторов в агропромышленный сектор Таджикистана, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес. В этом контексте было сочтено важным налаживание прямых контактов между частными секторами двух стран.



Стороны также подчеркнули необходимость разработать проекты соглашений двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

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