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  16 февраля 2021
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Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на $1 млрд

CentralAsia (UZ) -  По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан экспортировал 1,5 тонны фруктов и овощей на общую сумму 1 миллиона долларов.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Россию ($255,4 млн), Казахстан ($251,4 млн) и Кыргызстан ($181,1 млн).

Казахстан - $251,4 млн.
Кыргызстан - $181,1 млн.
Пакистан - $75,5 млн.
Китай - $70,1 млн.
Афганистан - $49,4 миллиона
Турция - $19,4 млн.
Украина - $15,3 млн.
Таджикистан - $10,7 млн.
Беларусь - $10,6 млн.
Туркменистан - $10,4 млн.
Ирак - $10,2 миллиона
Германия - $6,3 миллиона
Азербайджан - $6,2 млн
Грузия - $5,5 миллиона
ОАЭ - $4,6 млн.
другие страны - $26,4 млн.

В январе - сентябре 2020 года в республике хозяйствами всех категорий выращено 2 067,7 тыс. тонн фруктов и ягод, что составило 103,9% к соответствующему периоду 2019 года. Овощей за 2020 год, по данным Госкомстата, было выращено 10,4 миллиона тонн.

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