Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на $1 млрд

CentralAsia (UZ) - По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан экспортировал 1,5 тонны фруктов и овощей на общую сумму 1 миллиона долларов.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Россию ($255,4 млн), Казахстан ($251,4 млн) и Кыргызстан ($181,1 млн).

Казахстан - $251,4 млн.

Кыргызстан - $181,1 млн.

Пакистан - $75,5 млн.

Китай - $70,1 млн.

Афганистан - $49,4 миллиона

Турция - $19,4 млн.

Украина - $15,3 млн.

Таджикистан - $10,7 млн.

Беларусь - $10,6 млн.

Туркменистан - $10,4 млн.

Ирак - $10,2 миллиона

Германия - $6,3 миллиона

Азербайджан - $6,2 млн

Грузия - $5,5 миллиона

ОАЭ - $4,6 млн.

другие страны - $26,4 млн.

В январе - сентябре 2020 года в республике хозяйствами всех категорий выращено 2 067,7 тыс. тонн фруктов и ягод, что составило 103,9% к соответствующему периоду 2019 года. Овощей за 2020 год, по данным Госкомстата, было выращено 10,4 миллиона тонн.