ВОЗ нашла признаки более раннего распространения коронавируса в 2019 году

CentralAsia (CA) - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка вируса в Ухане в декабре 2019 года произошла намного раньше, чем предполагалось. Об этом в интервью CNN рассказали члены делегации ВОЗ.



Отмечается, что у экспертов была возможность поговорить с первым пациентом с коронавирусом, о котором заявили китайские власти. Первый случай в Китае официально был выявлен 8 декабря.



«В декабре вирус уже широко циркулировал в Ухане, и это новое открытие», - сказал глава делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек.



По его словам, китайские власти представили экспертам данные о 174 первых случаях коронавируса в Ухане. Из них 100 были подтверждены путем лабораторных исследований, остальные 74 — клиническим диагнозом пациента, симптомы.



Эмбарек также рассказал, что миссия ВОЗ обнаружила, что в Ухане циркулировали 13 различных штаммов коронавируса.



Если их изучить с более широкими данными о пациентах в Китае за 2019 год, можно получить подсказки о географии распространения и сроках происхождения вируса, добавил эксперт.



Некоторые из штаммов, по его словам, связаны с рынками, в том числе с рынком морепродуктов в Ухане. Эксперт отметил, что изменения в генетическом составе вируса общие и обычно безвредные. Они происходят со временем, когда вирус переходит от животного к человеку и размножается среди них. Эмбарек отказался делать выводы о том, что могло означать для истории вспышки коронавируса до декабря появление 13 штаммов вируса.



Вирусолог из Сиднейского университета в Австралии, профессор Эдвард Холмс заявил, что такое разнообразие штаммов может означать, что коронавирус циркулировал в Китае больше месяца в 2019 году. Коронавирус мог распространяться и оставаться незамеченным до вспышки болезни в Ухане в декабре 2019 года.