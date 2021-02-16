Всемирный банк выделил Таджикистану $8,63 млн для вакцинации от коронавируса

CentralAsia (TJ) - Всемирный банк предоставляет безвозмездные средства в размере $8,63 млн для вакцинации приоритетных групп населения в Таджикистане. Об этом сообщает Азия-Плюс.



Сообщается, что средства пойдут на закупку и поставку одобренных на международном уровне вакцин против COVID-19.



«Данный проект позволит стране запустить программу вакцинации для приоритетных групп населения и подготовить соответствующие учреждения к более масштабной иммунизации, как только станут доступны дополнительные вакцины против COVID-19», - отмечает постпред ВБ в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.



Закупка и поставка вакцин будет осуществляться ЮНИСЕФ.



Первый этап вакцинации охватит медицинских и социальных работников, пожилое население в возрасте старше 50 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также преподавателей и работников образовательных учреждений.



Точное количество граждан, которое будет охвачено вакцинацией в рамках данного дополнительного финансирования, будет зависеть от окончательных цен на вакцины.



В дополнение к закупке доз вакцин, за счет средств данного финансирования будут покрываться расходы, связанные с приобретением, доставкой и распределением вакцин, вспомогательных материалов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников, а также будет оказываться поддержка укрепления национальной системы иммунизации и повышения управленческого потенциала.

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