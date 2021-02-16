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  16 февраля 2021
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Глава ВОЗ сообщил о снижении темпов распространения коронавируса в мире

CentralAsia (CA) -  Пятую неделю снижается количество новых заражений коронавирусом, все это показывает, что ограничительные меры, которые предпринимаются повсеместно, работают, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но предостерег от их преждевременного отказа.

Если в начале года еженедельно заражалось по 5 млн человек, то сейчас эта цифра снижена до 2 млн.

«Нас это должно приободрить, но останавливаться не время. Пожар не угас, но мы уменьшили его размеры. Если мы прекратим борьбу, все вернется назад», - сказал глава ВОЗ.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 109 миллионов, за время пандемии умерли 2,4 миллиона человек, выздоровели более 60 миллиона заболевших.

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