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  16 февраля 2021
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Президент Туркменистана посетил центр беспилотных летательных аппаратов при МВД

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил центр беспилотных летательных аппаратов, который находится в ведении МВД республики, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Главе государства показали образцы различных видов БПЛА и рассказали об их характеристиках. Военнослужащие рассказали Бердымухамедову о специфике использования данных аппаратов в различных сферах.

Военнослужащие МВД доложили туркменскому лидеру об особенностях продемонстрированных БПЛА, режиме полета и оснащении аппаратов, предназначенных для получения нужной информации.

Президент Туркменистана также осмотрел генплан строительства центра беспилотных аппаратов и проекты объектов, запланированных к возведению. Бердымухамедову, в частности, показали проекты ангаров для летной и автотранспортной техники, отделений с пунктом управления и автоматического управления самолетами, наблюдательного пункта и электроподстанции.

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