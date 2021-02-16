В пещере Туркменистана нашли неизвестное науке животное, - СМИ

CentralAsia (TM) - Одна из пещер на востоке Туркменистана оказалась домом для необычного животного, которое, как установили учёные, представляет неизвестные науке вид и род. Об этом сообщает издание Subteranian Biology.

Открытие было сделано в 2018 году в пещере Каптархана, находящейся у подножия горы Койтендаг, передает журнал "Популярная механика". Местный ландшафт изрезан множеством ущелий, глубоких каньонов, карстовых образований. Своей красотой выделяется пещера Гульширин, чьи залы украшены сталактитами и сталагмитами, белоснежными гипсовыми натёками.

Каптархана же стала домом для большого числа «пещерных» животных, среди которых – новый вид членистоногих. Это безглазое существо, в длину всего несколько миллиметров, назвали Turkmenocampa mirabilis, где первое слово относится к месту его обитания, а второе означает «необычный, невероятный». Его обнаружили и описали исследователи из Испании и Болгарии.

Учёные провели в пещере 8 часов, ища образцы и устанавливая ловушки с пахучим сыром в качестве приманки. Наблюдения не принесли успеха, однако несколько особей стали «жертвами» ловушек.

Существо представляет новый вид и род пещерных членистоногих из камподеидов (семейства двухвосток). По словам авторов работы, это не только примечательный организм, но и удивительное «пещерное» существо, прошедшее длинный эволюционный путь, чтобы адаптироваться к подземной жизни на территории Средней Азии.

Учёные продолжат изучать другие пещеры региона, чтобы понять, каким образом он стал домом для двухвосток, как эти животные смогли приспособиться к не самым благоприятным для них условиям обитания.