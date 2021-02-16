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  16 февраля 2021
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Состоялась онлайн-встреча с национальным координатором МОТ

CentralAsia (MNG) -  Председатель Национального статистического управления (НСУ) Б. Батдаваа провел онлайн-встречу с национальным координатором Международной организации труда (МОТ) в Монголии П. Болормаа и другими официальными лицами.

В начале встречи председатель НСУ поблагодарил МОТ за сотрудничество в проектах и программах по совершенствованию статистики рынка труда и укреплению национального статистического потенциала.

В ходе встречи национальный координатор МОТ обменялся мнениями по некоторым вопросам, включая оказание поддержки в ежегодном подсчете достойной занятости в рамках ЦУР, присоединение к Конвенции МОТ № 160 о статистике труда 1985 года, использование статистических данных для разработки политики, организацию совместной онлайн-обучение, а также оценка ситуации и воздействия неформальной занятости.

Кроме того, председатель НСУ Б. Батдаваа обратился к МОТ за помощью в проведении независимых обследований детского труда в рамках программы на 2021–2025 годы по развитию статистики труда, а также в сборе статистических данных во время пандемии и регулярном проведении обследований экологического труда. Он также подчеркнул, что сосредоточит внимание на сотрудничестве с международными организациями в предоставлении статистической информации потребителям и оценке неформальной занятости.

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