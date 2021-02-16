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  16 февраля 2021
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Фото — Центр биологических вакцин Улан-Батора, который хранит и распределяет более 3 млн доз препаратов ежегодно

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ посетил Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).


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Услышав информацию о препаратах для вакцинации против пандемии коронавируса, официальные лица посетили главный склад Центра биопрепаратов вакцин. Склад оборудован по стандартам Всемирной организации здравоохранения и находится под круглосуточной охраной. Также имеется система оповещения врачей и персонала об изменении температуры в помещении для хранения вакцин, холодильнике или морозильной камере. Это позволит своевременно отреагировать.

Центр биопрепаратов вакцины НИЦИЗ имеет общенациональное хранилище с температурой от +2 до +8 градусов по Цельсию и холодильник с температурой -20 градусов, а также 26 морозильных камер для хранения Pfizer при -70 градусов по Цельсию в рамках подготовки к вакцине против коронавируса, полученной в январе этого года. Одна морозильная камера имеет емкость 388 литров и может хранить 179 620 доз вакцины.

О. Дашпагма, начальник отдела иммунизации НИЦИЗ, сообщила, что на центральный склад поступает, хранится и распределяется более трех миллионов доз вакцины в год.


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фото: Ikon.mn

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