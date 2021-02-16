В Антарктиде снег окрасился в розовый и зеленый цвета. Фото

// Анна Соина

CentralAsia (CA) - Недалеко от украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде снег приобрел зеленый и розовый оттенок. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.



Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей, пояснили ученые. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.



Цветение снега способствует изменению климата, так как из-за окраски отражается меньше солнечного света, что приводит к еще более быстрому таянию. В итоге там активнее размножаются водоросли, и образуется порочный круг.



По словам директора центра Евгения Дикого, новость о цветении снега возле украинской станции получила мировое внимание. «Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые Кембриджского университета и предложили совместное исследование, чтобы определить, какая площадь Антарктиды летом покрыта красочным снегом», - сказал он. Исследование планируется провести в ближайшее время: его результаты позволят по-новому оценить масштабы таяния антарктического снега в результате глобального потепления.