В Узбекистане заново построят Сардобинское водохранилище, где прорвало плотину

CentralAsia (UZ) - Сардобинское водохранилище будет построено заново. Об этом говорится в принятом закрытом постановлении Кабмина, передает издание Daryo со ссылкой на начальника управления координации проектов и научно-исследовательских организаций Минстроя Насрулло Бобоева.

По полученным данным, на основании принятого решения проводится большой объем инженерно-поисковых работ. В частности, получены лабораторные анализы и продолжаются исследования с целью научно-технического обоснования.

Также проверяется, насколько текущее состояние объекта соответствует первоначальным проектным решениям. Исследования проводятся для того, чтобы завтра не повторилась подобная неприятная ситуация, чтобы избежать подобных катастроф,— сказал ответственный министерства.

Проектно-сметная документация разработана организацией по реконструкции водных ресурсов, согласно которой восстановительные работы на объекте проведутся в два этапа. Сроки начала строительства пока не афишируются.

На первом этапе планируется устранить трещины, образовавшиеся на откосах плотины с технической точки зрения, и начать все заново. При этом изучается их водопоглощающая способность и результаты других научно-технических исследований.

Утром 1 мая произошел прорыв плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, были эвакуированы свыше 70 тысяч человек. В результате наводнения пострадали 4 435 домов, из них 2390 были разрушены, а в 2045 требовался ремонт.

23 мая Генпрокуратура рассказала о первых подозреваемых в деле о прорыве дамбы. После чего 27 июля стало известно задержании 9 подозреваемых.

В октябре уже 17 человек обвинили в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища. Семеро обвиняемых взяты под стражу, шестеро освобождены под залог, а четверых освободили под подписку.