В России за сутки коронавирус выявлен у более 13 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 13 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 312 (9,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 204 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 670 человек.