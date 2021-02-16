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  16 февраля 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 13 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 13 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 312 (9,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 204 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 670 человек.

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