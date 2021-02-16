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  16 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 459 человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 459 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 60 и Санкт-Петербурге — 48.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 80 979 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 618 670 пациентов.

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