Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 459 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 459 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 60 и Санкт-Петербурге — 48.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 80 979 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 618 670 пациентов.